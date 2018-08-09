Сергей Хрущев назначен главой департамента Минприроды РФ по изучению Арктики

Экс-глава «Ямал СПГ» Сергей Хрущев возглавил департамент госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что новый департамент сосредоточится на продолжении работы по комплексному исследованию Арктики и Антарктики, экспедиционным исследованиям Мирового океана, восстановлению ресурсной и научно-исследовательских баз. Кроме того, одной из задач будет являться безопасное развитие Арктической зоны России и наполнение Северного морского пути, рассказали в Минприроды РФ.

Ранее Хрущев возглавлял «Ямал СПГ» (в 2011 году), а также работал финансовым директором компании «Таркосаленефтегаз» (дочерняя компания «Новатэка») и занимал руководящие посты в Минэнерго РФ.

Ранее правительство РФ выделило порядка 7 млрд рублей на создание плавучей обсерватории «Северный полюс» для мониторинга природной среды.