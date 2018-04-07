В России на создание плавучей обсерватории выделили 7 миллиардов рублей

Правительство выделило порядка 7 млрд рублей на создание плавучей обсерватории «Северный полюс» для мониторинга природной среды. Информация об этом появилась на сайте правительства.

«Для продолжения и развития комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана государственной программой «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» предусмотрено проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» — плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что платформу введут в эксплуатацию в 2020 году. Подписанными документами утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018—2020 годах в проектирование и строительство платформы в размере 6,9 млрд рублей. Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы выступит АО «Адмиралтейские верфи».

Строительство платформы направлено на закрепление российского присутствия в Арктике и позволит расширить арктические научные исследования.

Ранее стало известно, что вездеход «КАМАЗ-Арктика» испытают в условиях Крайнего Севера уже в 2018 году.