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Власти Уфы оспорят решение суда о выплате 161,3 млн рублей компании «Берег» Артура Хазигалеева

19:23, 08.08.2018
Власти Уфы оспорят решение суда о выплате 161,3 млн рублей компании «Берег» Артура Хазигалеева
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд обязал администрацию Уфы выплатить из бюджета 161,3 млн рублей убытка ООО «Берег» — финансовой компании, близкой к предпринимателю Артуру Хазигалееву. Городские власти намерены оспорить решение двух инстанций.

При этом компания получила исполнительный лист, пишет «Коммерсант».

Согласно решениям арбитража, решения чиновников не позволили «Берегу» застроить жильем территорию в квартале проспекта Юлаева, улиц Айской, Мингажева и Бакалинской. В проект планировалось вложить 10 млрд рублей.

БизнесОбществоВласть Башкортостан
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