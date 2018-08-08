Власти Уфы оспорят решение суда о выплате 161,3 млн рублей компании «Берег» Артура Хазигалеева
Арбитражный суд обязал администрацию Уфы выплатить из бюджета 161,3 млн рублей убытка ООО «Берег» — финансовой компании, близкой к предпринимателю Артуру Хазигалееву. Городские власти намерены оспорить решение двух инстанций.
При этом компания получила исполнительный лист, пишет «Коммерсант».
Согласно решениям арбитража, решения чиновников не позволили «Берегу» застроить жильем территорию в квартале проспекта Юлаева, улиц Айской, Мингажева и Бакалинской. В проект планировалось вложить 10 млрд рублей.БизнесОбществоВласть Башкортостан
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