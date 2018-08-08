Федор Смолов в «Локомотиве» может зарабатывать 3,1 млн евро в год

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов в случае перехода в «Локомотив» будет зарабатывать 3,1 млн евро в год. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Такая же зарплата прописана и в нынешнем контракте Федора с краснодарским клубом.

Переговоры о трансфере продолжаются. Высока вероятность, что клубы достаточно быстро найдут общий язык по сумме трансфера и способам ее выплаты. Речь идет о сумме в 9 млн евро, которую, вероятно, разобьют на несколько частей, пишет издание. Контракт Федора Смолова с «железнодорожниками» будет рассчитан на 4 года.