Сбербанк обвинили в нарушении авторских прав на мем с бразильским фанатом

Художник Александр Павлов направил досудебную претензию в Сбербанк и еще несколько компаний о неправомерном использовании созданного им мема «Россия – это обалденно, братан!».



«На сайте Сбербанка предлагается оформить карту, в дизайне которой используется мем с бразильским фанатом, авторские права на который принадлежат Александру Павлову, который не давал своего разрешения на использование мема в коммерческих целях», — передает RNS со ссылкой на главу Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ), которая совместно с компанией BankPrav представляет интересы Павлова, Владимира Зыкова.

Отмечается, что Павлов потребовал выплатить ему компенсацию за неправомерное использования изображения. При этом сумма компенсации не раскрывается.

Досудебные претензии были направлены также владельцам ресурсов ТакПросто, ВсеМайки и другим.

