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Краевые власти пообещали разобраться с запахом сероводорода в Оренбурге

16:10, 07.08.2018
Краевые власти пообещали разобраться с запахом сероводорода в Оренбурге
Фото: pixabay.com

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг дал поручение разобраться с ситуацией по превышению сероводорода в воздухе в Оренбурге.

Экологическую обстановку будут мониторить круглосуточно. Ситуация находится на контроле регионального правительства и Главного управления МЧС России по Оренбургской области, пишет «Урал56.Ру».

Напомним, ранее в Оренбурге экологи зафиксировали превышение в 10 раз предельно допустимой концентрации сероводорода в атмосфере. В итоге было установлено, что предполагаемым источником вредных веществ являются очистные сооружения «Оренбург Водоканала».

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