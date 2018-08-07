Краевые власти пообещали разобраться с запахом сероводорода в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг дал поручение разобраться с ситуацией по превышению сероводорода в воздухе в Оренбурге.

Экологическую обстановку будут мониторить круглосуточно. Ситуация находится на контроле регионального правительства и Главного управления МЧС России по Оренбургской области, пишет «Урал56.Ру».

Напомним, ранее в Оренбурге экологи зафиксировали превышение в 10 раз предельно допустимой концентрации сероводорода в атмосфере. В итоге было установлено, что предполагаемым источником вредных веществ являются очистные сооружения «Оренбург Водоканала».