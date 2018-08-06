Гендиректором «Аш-су» в Татарстане стал Марат Миннебаев
Совет директоров ОАО «Аш-су» (супермаркет «Наша марка») досрочно прекратил полномочия генерального директора предприятия и переизбрал на должность Марата Миннебаева.
Решение было принято сегодня, 6 августа, на очередном собрании совета директоров, говорится в сообщении на сервере раскрытия корпоративной информации.
Напомним, фактическим владельцем сети супермаркетов «Наша марка» является семья Руслана и Натальи Зариповых, владельцев ТЦ «Супер Народный» в Набережных Челнах, ТРЦ «Тандем» и других. Ранее «Реальное время» составляло рейтинг владельцев самых дорогих торговых центров Татарстана.БизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым