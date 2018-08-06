Подозреваемый в коррупции вице-мэр Чебоксар уволился по собственному желанию

Сегодня в мэрии Чебоксар сообщили, что замглавы администрации города Анатолий Павлов уволился по собственному желанию.

Распоряжение об увольнении чиновника, курировавшего в городе строительное направление глава администрации Алексей Ладыков подписал еще на прошлой неделе, пишет mk.ru.

Ранее прокуратура инициировала в отношении Павлова проверку и обнаружила в его действиях конфликт интересов. Так чиновник обеспечил более выгодные условия для компании, учредителем которой является его жена.