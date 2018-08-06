Убитого в ЦАР режиссера Александра Расторгуева похоронят 7 августа

Похороны погибшего в Центральноафриканской Республике (ЦАР) режиссера Александра Расторгуева назначены на 7 августа. Об этом сообщил российский режиссер Павел Костомаров.



«Саша упокоится в Москве во вторник 7 августа. Отпевание начнется в 13.00 в храме Космы и Дамиана. Прощание пройдет в 16.30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища»,— написал в Facebook Костомаров.

Напомним, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Их тела сегодня доставили в Москву. Ранее сообщалось, что Расторгуеву посмертно присудили премию «Лавровая ветвь» 2018 года за вклад в кинолетопись.