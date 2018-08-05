Покушение на президента Венесуэлы готовили шесть месяцев

Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовили по меньшей мере полгода. Служба безопасности задержала шесть человек.

«Сейчас они [исполнители] рассказывают обо всех деталях этой операции, которая готовилась по меньшей мере шесть месяцев», — передает «РИА Новости» со ссылкой на министра связи и информации страны Хорхе Родригеса.

По его словам, служба безопасности главы государства смогла не только предотвратить покушение, но и задержать нескольких исполнителей.

Ранее Родригес сообщил, что в атаке на президента задействовали беспилотные аппараты со взрывчаткой. Министр подтвердил, что главной целью покушения был глава Венесуэлы.

Ранее в Каракасе было совершено покушение на президента Николаса Мадуро при помощи беспилотников со взрывчаткой. Их обезвредили снайперы. Ответственность за попытку покушения взяла на себя подпольная группа «Фланелевые солдаты». Позже появилось видео момента покушения.

