Более 100 туристов из России застряли в Болгарии из-за поломки самолета

Более 100 российских туристов планируют ночевать в аэропорту Варны (Болгария) из-за поломки самолета Boeing 737-300 авиакомпании Bul Air.



«Вылет рейса LB 125 по маршруту Варна-Внуково изначально планировался на 07:50 по московскому времени, но перенесен на неопределенное время по техническим причинам. Необходимые для ремонта самолета запчасти будут доставлены в ближайшее время из аэропорта Софии», — передает «РИА Новости» со ссылкой на «Bulgaria Air».

Отмечается, что вылет планировался в 7:50 мск. Суммарно задержка составила более 10 часов.



Ранее прокуратура привлекла к ответственности авиакомпанию «Якутия» за задержки рейсов.

