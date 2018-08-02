Прокуратура привлекла к ответственности авиакомпанию «Якутия» за задержки рейсов

Якутская транспортная прокуратура провела проверку авиакомпании «Якутия» в связи с задержками рейсов и выявила правонарушения. В результате перевозчик был привлечен к административной ответственности.



«В мае 2018 года АО «Авиакомпания «Якутия» допустила 24 случая задержки авиарейсов более чем на два часа. Указанные задержки авиарейсов не были связаны с метеорологическими условиями либо иными требованиями обеспечения безопасности полетов», — отмечается в сообщении на сайте восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее Минтранс США обязал три российские авиакомпании, в том числе и «Якутию», предоставлять информацию о предстоящих рейсах в Соединенные Штаты для проверки ее на соответствие американскому законодательству.