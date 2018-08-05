Минниханов и Собянин возложат цветы к памятнику Тукая в Москве

Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа возложат цветы к памятнику Габдулле Тукаю в рамках Дней культуры Татарстана в Москве.



Памятник Габдулле Тукаю был открыт в Москве в 2011 году в день рождения поэта — 26 апреля. Автором памятника стал заслуженный художник России Салават Щербаков. Большую помощь в установлении памятника оказали меценаты.

«Место для монумента в российской столице подсказала сама история. Он установлен в Замоскворечье — в бывшей Татарской слободе, на Новокузнецкой улице», — говорится в сообщении пресс-службы Полпредства РТ в РФ.

Отмечается, что монумент был передан в дар российской столице правительством Татарстана согласно распоряжению правительства Москвы.