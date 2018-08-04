В России продали самый дорогой бриллиант

Алмазодобывающая компания «Алроса» продала на аукционе главный бриллиант из коллекции «Династия». Камень «Династия» представляет собой бесцветный бриллиант массой 51,38 карата чистоты VVS1 (без включений) с 57 гранями.



«Это самый чистый и дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в нашей стране, вершина мастерства русских огранщиков», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что на торгах, которые прошли 2 августа, был продан последний из пяти камней коллекции «Династия». Общая сумма выручки компании составила около десяти миллионов долларов. При этом итоговые цены превысили стартовые примерно на 30 процентов.