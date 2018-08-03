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Росавиация выдала разрешение на прямые рейсы Пермь — Калининград

11:14, 03.08.2018
Росавиация выдала разрешение на прямые рейсы Пермь — Калининград
Фото: pixabay.com

Из Перми будут выполняться прямые перелеты в Калининград. Авиационное сообщение намерена возобновить авиакомпания «ЮВТ Аэро».

На данный момент уже получено разрешение от Росавиации. Рейсы будут осуществляться с 24 сентября дважды в неделю на самолете CRJ-200. Вместимость воздушного судна — 50 человек. Стоимость билета в одну сторону составит 5 640 рублей.

Стоит отметить, что половина стоимости полетов будет в равных долях субсидироваться из бюджета Пермского края и средств перевозчика, пишет «Коммерсант».

Напомним, автобусный рейс из Перми в Симферополь стал самым длинным в России.

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