В Удмуртии количество выданных автокредитов выросло на 12,2%

Во втором квартале 2018 года в Удмуртии было выдано 3 534 автокредитов. Это на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в целом во втором квартале в Удмуртии было продано 5 523 новых автомобилей, следует из исследования, проведенного Национальным бюро кредитных историй и аналитическим агентством «Автостат». Таким образом, 64% из них приобретено с использованием автокредита.

Добавим, что по стране рост автокредитования составил 19,1%, при этом доля автомобилей, купленных в кредит, составила 49,1%. За второй квартал было выдано 208 тысяч таких кредитов. При этом по объемам выдачи автокредитов в России показатели после серьезного падения вернулись к цифрам 2014 года, когда за второй квартал в кредит было приобретено 205 тысяч автомобилей.

«Банки продолжают наращивать выдачу автокредитов, увеличивая тем самым долю «кредитных» автомобилей в структуре рынка», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Он отметил, что рост автокредитования стимулирует продажи, что оказывает положительное влияние на всю отрасль.

Рост продаж автомобилей продолжается в России седьмой квартал подряд, отмечается в исследовании.

