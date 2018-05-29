Власти США ужесточили требования к трем российским авиакомпаниям

Минтранс США обязал три российские авиакомпании — «Аэрофлот», «ЭйрБриджКарго» (дочерняя структура «Волга-Днепр») и «Якутию» — предоставлять информацию о предстоящих рейсах в США для проверки ее на соответствие американскому законодательству.



Ужесточение требований в отношении российских авиакомпаний является ответом на действия России, говорится в опубликованном на сайте министерства документе. Отмечается, что ранее Россия не предоставила грузовым перевозчикам США коридор для пролета.

Теперь компании должны не менее чем за месяц предоставлять американской стороне информацию о планируемых перевозках грузов, а также о комбинированных рейсах, когда пассажирский самолет берет на борт коммерческий груз.

Также российских перевозчиков обязали передавать данные об оборудовании, используемом во время выполнения полетов, о датах рейсов, об аэропортах назначения, времени прибытия и вылета.