Бердыев: «Если будет хорошее предложение, то продадим Азмуна и Кудряшова»

Наставник казанского «Рубина» поделился информацией о трансферных и кадровых делах в клубе, а также оценил новичков.

— Можно ли сказать, что трансферная компания «Рубина» закончилась или еще ожидать приобретения?

— Все зависит от наших финансовых возможностей. Бесплатных и свободных игроков сейчас становится все меньше и меньше. Хотя в среднюю линию нам усиление не помешало бы хорошего уровня. В целом трансферная компания закончена.

— Бухаров, Цаллагов и Навас пришли без подготовки. Как оцениваете их готовность?

— Безусловно, они прибавляют. Если вы обратили внимание, в первой игре Цаллагову уже в конце было очень тяжело. 90 минут играть в таком темпе «через не могу» — это радует. Что касается Бухарова, то он набирает форму, и думаю, что он подойдет. Потому что настрой у него очень позитивный. Мы должны увидеть здесь того Бухарова, который был здесь у нас.

— А Коновалов прибавил по сравнению с прошлым сезоном?

— Будем говорить так: он прогрессирует, но не во всех матчах. Насколько — вопрос. Есть к нему претензии. Он может играть еще лучше.

— Азмун забил два гола. Для него это было важно?

— Нападающие для того и нужны, чтобы забивать. Но очень важно, чтобы после ЧМ, в котором, он сам понимает, сыграл ниже своих возможностей, ему были нужны эти голы.

— Как оцениваете возможности Цаллагова и Байрамяна?

— Я думаю, что это хорошие приобретения. Хорека я знаю очень давно, мы его использовали и в тройке защиты, и если у нас что-то случится в нападении, то и там можем его использовать его. Это разноплановый игрок.

— Вы рассматриваете продажу Азмуна, если он решит?

— С нашими финансами — конечно.

— А интерес есть?

— Есть. После ЧМ как-то поугас, но сейчас опять начинаются звонки, интересуются. Тем более, он хорошо сыграл первую игру.

— А у Кудряшова и Граната какие планы?

— У Федора сейчас травма, то же касается и Володи. Оба стараются набрать, у них был большой период без игровой практики. Но если будут предложения, то конечно мы рассмотрим, — приводит слова Бердыева корреспондент «Реального времени».