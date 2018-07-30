В Удмуртии квартиры в новостройках подорожали во втором квартале

Новое жилье в Удмуртии во втором квартале 2018 года подорожало на 2% по сравнению с первым кварталом.

По данным Удмуртстата, в среднем квартиры в новостройках продавались по 46,7 тысячи рублей за квадратный метр общей площади — это 4 место в ПФО по убыванию цены.

При этом типовые квартиры в Удмуртии в среднем стоили 46,4 тыс. рублей за квадратный метр, улучшенного плана — 45,3 тысячи, элитное жилье продавалось по 49,4 тысячи рублей за квадратный метр.

На вторичное жилье в Удмуртии цена во втором квартале составила 44,7 тысячи рублей за 1 кв. м, что всего на 100 рублей дороже, чем в первом квартале. Это пятое место в порядке убывания цены в ПФО.

Квартиры низкого качества в Удмуртии можно было приобрести за 40,7 тысячи рублей за «квадрат», типовые — за 41,9 тысячи, квартиры улучшенного плана — за 45,7 тысячи, элитные — за 49,6 тысячи рублей за квадратный метр.

Отмечается, что повышение цен во втором квартале зафиксировано практически во всех регионах Приволжского федерального округа и на первичном, и на вторичном рынках жилья. При этом Нижегородская область и Татарстан занимают лидирующие позиции среди регионов ПФО с дорогим жильем как на первичном, так и на вторичном рынке. Недорогое жилье продавалось на первичном рынке — в Республике Марий Эл, вторичном — в Республике Чувашия.