В России спустя 73 года оправдали осужденного за госизмену историка

Верховный суд России оправдал обвиненного в госизмене и осужденного за это преступление в 1945 году советского историка и участника правозащитного движения Петра Якира. За ним также признали право на реабилитацию.



Согласно закону, в случае смерти реабилитированного право на взыскание компенсации переходит к его наследникам.

«Постановление Особого совещания при НКВД СССР от 10 февраля 1945 года и определение военной коллегии ВС СССР от 18 июня 1955 в отношении Якира П.И. отменено. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений», — передает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как материалы дела имеют гриф «Совершенно секретно».

Отмечается, что Якира арестовали в 1944 году и приговорили к 8 годам заключения по обвинению в контрреволюционной пропаганде и разглашении гостайны. В 1973 году московский суд приговорил Якира к 3 годам заключения и 3 годам ссылки за антисоветскую агитацию. Тогда Якир признал свою вину и публично раскаялся.