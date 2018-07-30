В Иннополисе завершил работу Летний кампус РАНХиГС

В Иннополисе завершил работу седьмой международный Летний кампус Президентской академии. В этом году он объединил более 200 человек из 35 стран.

Тема кампуса этого года была обозначена как «Предпринимательство в культуре и сфере развлечений». На протяжении 11 дней 214 студентов, из которых 100 иностранцев, работали над проектами под руководством опытных тьюторов. Финальные студенческие работы были посвящены применению маркетинговых и пиар-инструментов при продвижении кампуса на международном уровне.

Проректор РАНХиГС Иван Федотов отметил, что в этом году в кампусе впервые приняло участие беспрецедентное количество стран участников. «Весь кампус у нас «total in English» — исключительно на английском. Это прекрасно, потому что та мультикультурная среда, которую мы здесь создали, дает совершенно потрясающий опыт нашим участникам. Не только в части компетенций от образовательной программы, но и в первую очередь в результате общения. Опыт общения с разными культурами и национальностями сложно переоценить», — сказал Иван Федотов. «Кампус продемонстрировал иностранным студентам эффективность российского образования, и в этом заключеается главный эффект образовательной программы кампуса», — добавил Федотов.

В этом году РАНХиГС принято решение о создании клуба выпускников программы — Alumny Club, ведь за всем время существования Летнего кампуса участие в нем приняли более 1,5 тысячи человек. «Этот Alumny Club будет международным, это очень здорово. Выпускники кампуса уезжают нашими послами, послами наших идей, ценностей. Конечно, это весьма ценно, мы должны всячески за этим следить и отслеживать их карьерный рост», — отметил Иван Федотов.