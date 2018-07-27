«Лада» огласила список своих контрольных матчей и предсезонных турниров
Хоккеисты тольяттинской «Лады» в рамках предсезонной подготовки проведут четыре контрольных матча и примут участие в двух предсезонных турнирах, сообщает пресс-служба волжан:
- 29 июля, ХК «Гомель» — «Лада» в Минске;
- 31 июля, «Юность» — «Лада» в Минске;
- 8 августа, «Лада» — ЦСК ВВС в Тольятти;
- 9 августа, «Лада» — «Нефтяник» в Тольятти;
- с 14 по 18 августа «Лада» примет участие в международном турнире клубов ВХЛ имени Н.В. Дроздецкого в Санкт-Петербурге («СКА-Нева», «Динамо» СПб, «Торпедо» У-К, «Нефтяник», «Звезда»);
- с 29 по 31 августа в Тольятти состоится турнир «Кубок LADA» («Ижсталь», ХК «Саров», ЦСК ВВС).
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