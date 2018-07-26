Экс-замначальнику ульяновской полиции дали 10 лет колонии строгого режима
В Ульяновской области вынесли приговор бывшему заместителю начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Ульяновской области Эдуарду Осянину.
Судом установлено, что в январе 2016 года преступники организовали в поселке Новосельдинский производство и хранение поддельного алкоголя. Злоумышленники ежемесячно платили Осянину по 900 тысяч рублей за то, чтобы он сообщал им о готовящихся проверках и полицейских операциях.
В сентябре того же года ФСБ задержало всех участников преступной цепи. Общая сумма взяток достигла 12,8 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
В итоге, суд приговорил Эдуарда Осянина к 10 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 38,5 миллиона рублей.
Напомним, ранее в Самаре задержали замначальника управления Росгвардии по подозрению во взятке.Общество
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