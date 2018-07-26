Экс-замначальнику ульяновской полиции дали 10 лет колонии строгого режима

В Ульяновской области вынесли приговор бывшему заместителю начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Ульяновской области Эдуарду Осянину.

Судом установлено, что в январе 2016 года преступники организовали в поселке Новосельдинский производство и хранение поддельного алкоголя. Злоумышленники ежемесячно платили Осянину по 900 тысяч рублей за то, чтобы он сообщал им о готовящихся проверках и полицейских операциях.

В сентябре того же года ФСБ задержало всех участников преступной цепи. Общая сумма взяток достигла 12,8 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

В итоге, суд приговорил Эдуарда Осянина к 10 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 38,5 миллиона рублей.

Напомним, ранее в Самаре задержали замначальника управления Росгвардии по подозрению во взятке.