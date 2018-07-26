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Московская компания потребовала у «Ак Барс Снаб» еще 5,9 млн рублей

12:25, 26.07.2018
Московская компания потребовала у «Ак Барс Снаб» еще 5,9 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Московское ООО «Торговый дом Консултраст» выдвинуло новые требования к ООО «Ак Барс Снаб».

Теперь общество пытается взыскать с татарстанской компании 5,9 млн рублей. Банкротный иск опубликован на сайте арбитражного суда.

Напомним, во вторник, 24 июля, «ТД Консултраст» подало в Арбитражный суд РТ другой иск с требованиями к «Ак Барс Снаб». Компания требует возврата 7,4 млн рублей.

Отметим, что татарстанское общество с 20 июля находится в стадии ликвидации.

ПроисшествияБизнес Татарстан
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