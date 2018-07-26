Московская компания потребовала у «Ак Барс Снаб» еще 5,9 млн рублей
Московское ООО «Торговый дом Консултраст» выдвинуло новые требования к ООО «Ак Барс Снаб».
Теперь общество пытается взыскать с татарстанской компании 5,9 млн рублей. Банкротный иск опубликован на сайте арбитражного суда.
Напомним, во вторник, 24 июля, «ТД Консултраст» подало в Арбитражный суд РТ другой иск с требованиями к «Ак Барс Снаб». Компания требует возврата 7,4 млн рублей.
Отметим, что татарстанское общество с 20 июля находится в стадии ликвидации.ПроисшествияБизнес Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым