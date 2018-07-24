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Московская компания предъявила казанскому ООО «Ак Барс Снаб» требования на 7,4 миллиона рублей

11:42, 24.07.2018
Московская компания предъявила казанскому ООО «Ак Барс Снаб» требования на 7,4 миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Московское ООО «Торговый дом Консултраст» подало в Арбитражный суд РТ банкротный иск с требованиями к ООО «Ак Барс Снаб».

Компания пытается взыскать 7,4 млн рублей, следует из опубликованных в картотеке суда данных.

Отметим, что татарстанская компания с 20 июля находится в стадии ликвидации.

При этом, ранее предприятие контролировало «Агрокомплекс «Ак Барс». Кроме того, ему принадлежало 42,62% ОАО «Казанский хлебозавод №7».

ПроисшествияБизнес Татарстан
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