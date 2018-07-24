Московская компания предъявила казанскому ООО «Ак Барс Снаб» требования на 7,4 миллиона рублей
Московское ООО «Торговый дом Консултраст» подало в Арбитражный суд РТ банкротный иск с требованиями к ООО «Ак Барс Снаб».
Компания пытается взыскать 7,4 млн рублей, следует из опубликованных в картотеке суда данных.
Отметим, что татарстанская компания с 20 июля находится в стадии ликвидации.
При этом, ранее предприятие контролировало «Агрокомплекс «Ак Барс». Кроме того, ему принадлежало 42,62% ОАО «Казанский хлебозавод №7».ПроисшествияБизнес Татарстан
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