Полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды в Казани

В Республике Татарстан пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды, действовавшей с с мая по август 2017 года в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Оперативники установили, что женщина, которую подозревают в ее организации, обещала вкладчикам инвестиции в зарубежную компанию. Процентная ставка составляла от 100 до 200% годовых. При этом за каждого нового вкладчика представители компании выплачивали бонусы от 5 до 15% от внесенной суммы.

На территории Казани действовало три офиса организации. Предварительный ущерб пострадавшим составил более 1,7 млн рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Организатору финансовой пирамиды грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в прошлом месяце создателя казанской финансовой пирамиды Максима Лаврухина приговорили к 5 годам колонии.