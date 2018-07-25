Белоруссия закроет безвизовый транзит для болельщиков с Fan ID

Белоруссия не будет обеспечивать безвизовый транзит в Россию болельщиков по Fan ID (паспорту болельщика) до конца года.



«Мы обеспечим возможность проезда по транзитным визам. Других оснований для проезда болельщиков нет», — цитирует ТАСС начальника главного консульского управления МИД Белоруссии Игоря Фирсенко.

Отмечается, что действие белорусско-российского соглашения о безвизовом въезде иностранных болельщиков на чемпионат мира по футболу в России заканчивается 25 июля. При этом обращения по поводу продления соглашения не поступало.

Сегодня Госдума во втором чтении приняла законопроект, который продлит безвизовый въезд в страну по Fan ID до конца 2018 года.