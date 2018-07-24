Челнинская «Гринта» стала оператором обращения с ТБО в восточной зоне Татарстана

Минстрой РТ определил компанию, которая будет отвечать за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в восточной зоне Татарстана. Ею стала набережночелнинская «Гринта».

Компания будет обслуживать зону с 23 населенными пунктами и численностью населения 1,92 млн человек, куда входят Набережные Челны, Альметьевск и Нижнекамск. Согласно расчетам образования мусора в 2018—2028 годах, за этот период в восточной зоне Татарстана будет образовано более 8,5 млн тонн коммунальных отходов.

ООО «Гринта» было выбрано на безальтернативной основе, так как компания стала единственным участником аукциона по выбору подрядчика. Компания зарегистрирована в Набережных Челнах в марте 2016 года. Сейчас ее единственным собственником, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», является Сайфуддин Нуров, а генеральным директором — Светлана Ярлыченко.

Подробнее о новом операторе, который будет контролировать половину мусорного бизнеса республики, — в материале «Реального времени».