Россияне потребовали наказать дочь главы села на Алтае, зарубившую топором котенка

В сети начался сбор подписей за наказание девушки, зарубившей топором котенка в Алтайском крае. Петиция на сайте change.org собрала на момент публикации новости более 11 тысячи подписей.

По информации "РИА Новости", девочка, зарубившая топором котенка, является дочерью главы Михайловского сельсовета района Алтайского края Виктора Штрауха.

Алтайские полицейские начали проверку видеоролика, размещенного в соцсетях, на котором девушка топором расчленяет котенка. Весь ролик сопровождается смехом и общением с подружкой.



Также прокуратура Алтайского края оценит работу органов профилактики и школы, в которой учится девушка.

Напомним, что в прошлом году суд Хабаровска вынес приговор по делу «хабаровских живодерок», жертвами которых стали 15 животных и птиц. За это и другие преступления две девушки были приговорены к 4 годам 3 месяцам и 3 годам 10 дням колонии общего режима. Еще один соучастник получил 3 года колонии.