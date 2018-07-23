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В Перми полностью открыли движение на Коммунальном мосту

09:07, 23.07.2018
В Перми полностью открыли движение на Коммунальном мосту
Фото: wikimedia.org / ArtyFact

В Перми городские власти полностью открыли движение по Коммунальному мосту.

Ранее на мосту через Каму проходили ремонтные работы. Так, с 10 мая по 22 июля подрядная организация заменила асфальтобетонное покрытие, оборудовала защитный слой и гидроизоляцию. Также были устранены дефекты на двух полосах движения. Подрядчик выполнил работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и укладке нового.

В настоящее время завершающие благоустроительные работы на мосту будут вестись уже без ограничения движения, рассказали в пресс-службе администрации Перми.

Напомним, новый мост через Чусовую обойдется Пермскому краю в 1,4 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура
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