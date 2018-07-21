В Ярославле задержали первого подозреваемого по делу о пытках заключенного

В Ярославле задержали сотрудника отдела безопасности исправительной колонии №1 Максима Яблокова по делу о пытках заключенного Евгения Макарова.

«Начались аресты фигурантов пыточного видео из колонии номер 1 Ярославля. Максим Яблоков вышел из колонии в наручниках», — говорится в сообщении фонда «Общественный вердикт» в Facebook.

Официальной информации об этом пока нет.

Вчера «Новая газета» опубликовала видео, на котором, по данным издания, запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, избивавшие заключенного Евгения Макарова. Инцидент, попавший на видео, произошел 29 июня 2017 года. После публикации ФСИН и СК по данному факту начали проверку. Затем Следком возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».