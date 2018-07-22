СК РФ опроверг информацию о задержании сотрудника ярославской колонии

Следственный комитет РФ опроверг информацию о задержании одного из сотрудников Ярославской исправительной колонии №1 Максима Яблокова.

«Мы не можем подтвердить данную информацию, так как она не соответствует действительности», — цитирует ТАСС старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Ярославской области Кристину Гузовскую.

Напомним, «Новая газета» опубликовала видео, на котором, по данным издания, запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, избивающие заключенного Евгения Макарова. После публикации ФСИН и СК по данному факту начали проверку. Затем Следком возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Ну а накануне фонд «Общественный вердикт» сообщил о задержании мужчины.

