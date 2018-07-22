В Японии из-за жары погибли 15 человек, еще 12 тыс. попали в больницы
В первой половине июля в Японии от жары скончались не менее 15 человек скончались, еще более 12 тыс. попали в больницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой нанациональное Агентство по предотвращению катастроф.
Отмечается, что по данным местных СМИ, столбик термометра в некоторых городах Японии температура достигает +40 градусов.
Ранее сообщалось, что в Японии из-за наводнения погибли более 220 человек.Происшествия
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