В Японии из-за жары погибли 15 человек, еще 12 тыс. попали в больницы

В первой половине июля в Японии от жары скончались не менее 15 человек скончались, еще более 12 тыс. попали в больницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой нанациональное Агентство по предотвращению катастроф.

Отмечается, что по данным местных СМИ, столбик термометра в некоторых городах Японии температура достигает +40 градусов.

Ранее сообщалось, что в Японии из-за наводнения погибли более 220 человек.