«Анжи» подал документы на участие в чемпионате РФПЛ сезона 2018/2019

Махачкалинский «Анжи» передал в РФПЛ документы, которые необходимы для участия в лиге в следующем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

Решение о приеме махачкалинцев будет принято на общем собрании РФПЛ, намеченном на следующую неделю.

13 июня на внеочередном собрании апелляционного комитета РФС у пермского «Амкара» была отозвана лицензия на право выступать в высшем эшелоне российского футбола. Согласно регламенту, место «Амкара» в Премьер-лиге может занять «Анжи».



«Анжи» в стыковых играх команд РФПЛ и ФНЛ уступил по спортивному принципу свое место в Премьер-лиге красноярскому «Енисею».

