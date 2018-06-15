«Анжи» подал документы на участие в чемпионате РФПЛ сезона 2018/2019
Махачкалинский «Анжи» передал в РФПЛ документы, которые необходимы для участия в лиге в следующем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.
Решение о приеме махачкалинцев будет принято на общем собрании РФПЛ, намеченном на следующую неделю.
13 июня на внеочередном собрании апелляционного комитета РФС у пермского «Амкара» была отозвана лицензия на право выступать в высшем эшелоне российского футбола. Согласно регламенту, место «Амкара» в Премьер-лиге может занять «Анжи».
«Анжи» в стыковых играх команд РФПЛ и ФНЛ уступил по спортивному принципу свое место в Премьер-лиге красноярскому «Енисею».
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