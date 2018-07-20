Нижегородское «Торпедо» сыграет с «Динамо» в благотворительном матче

28 июля в 12.00 на льду нижегородского КРК «Нагорный» хоккеисты «Торпедо» и московского «Динамо» сыграют в первом контрольном матче межсезонья.

Помимо спортивной составляющей, игра будет носить благотворительный характер. Команды выйдут на лед, чтобы поддержать юную нижегородскую хоккеистку Варвару Бунькову.

Воспитанница хоккейного клуба СКИФ, чемпионка России среди юниоров перенесла сложнейшую операцию на коленном суставе. Впереди ее ждет продолжительный период реабилитации. Мечта Вари — вернуться на лед и снова играть в хоккей! И каждый из болельщиков имеет возможность помочь ей сделать это, совместив первое знакомство с обновленными командами и доброе дело на благо юной спортсменки.

Матч начнется в 12.00 по московскому времени.