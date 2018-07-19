В «Ак Барс Страховании» подтвердили смену руководства
Страховая группа «Ак Барс Страхование» подтвердила «Реальному времени» смену руководства. Линар Гарифуллин ушел с постов гендиректора в ООО «Ак Барс Страхование» и ООО «СК «Ак Барс-Мед».
Согласно сообщению группы, 21 июня врио гендиректора «Ак Барс Страхование» был назначен Рустем Исмагилов.
Обязанности руководителя СК «Ак Барс-Мед» пока будет исполнять Тагир Каримов. Его назначили 23 июня.
Отмечается, что Линар Гарифуллин займется теперь развитием собственных цифровых проектов.
Ранее распространились слухи, что руководство страховой группы сменилось после проверок Центробанка.
Напомним, что в январе совет директоров «Ак Барс» Банка рассматривал вопрос о присоединении компании «Ак Барс Страхование» для получения контроля над группой.
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