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В Башкирии впервые возбудили уголовное дело из-за уничтожения объекта культурного наследия

19:56, 16.07.2018
В Башкирии впервые возбудили уголовное дело из-за уничтожения объекта культурного наследия
Фото: okn.bashkortostan.ru

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия. Речь идет об одном из жилых домов в селе Николо-Березовка, Краснокамского района республики.

Дом входил в «Николо-Березовский архитектурный комплекс», представляющий собой комплекс из 26 объектов, передает пресс-служба Башкультнаследия.

Собственнику либо пользователю грозит штраф до 3 млн рублей и даже реальный срок. При этом ведомство не называет собственника объекта.

Отмечается, что одновременно возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что Башкультнаследие уличило мэрию Уфы в ненадлежащем содержании памятника культуры.

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