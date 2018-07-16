В Башкирии впервые возбудили уголовное дело из-за уничтожения объекта культурного наследия

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия. Речь идет об одном из жилых домов в селе Николо-Березовка, Краснокамского района республики.

Дом входил в «Николо-Березовский архитектурный комплекс», представляющий собой комплекс из 26 объектов, передает пресс-служба Башкультнаследия.

Собственнику либо пользователю грозит штраф до 3 млн рублей и даже реальный срок. При этом ведомство не называет собственника объекта.

Отмечается, что одновременно возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что Башкультнаследие уличило мэрию Уфы в ненадлежащем содержании памятника культуры.