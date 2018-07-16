Продукция «Казаньоргсинтеза» победила на конкурсе «Лучшие товары и услуги» 2018 года

Фото: Олег Тихонов

Продукция ПАО «Казаньоргсинтез» завоевала сразу два диплома первой степени на республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги» 2018 года. В номинации «Продукция производственно-технического назначения» предприятие наградили за бутилцеллозольв технический и поликарбонат марки РС-022U. А композиция полиэтилена низкого давления пленочной марки 273-285Д стала лауреатом конкурса.

Комиссия конкурса не обошла стороной и сотрудников «Казаньоргсинтеза», благодаря которым достигается высокое качество продукции предприятия. «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг» в подноминации «Лучший метролог Республики Татарстан» 2018 года награжден Ильдус Рамазанов, начальник участка по ремонту, калибровке и поверке КИПиА ПАО«Казаньоргсинтез». Его общий стаж работы в метрологии составляет 24 года.

Конкурс «Лучшие товары и услуги» проводится в рамках программы «100 лучших товаров России». В этом году на суд жюри была представлена продукция 31 вида от 15 предприятий химической и нефтехимической промышленности Татарстана.

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