В Казани не соответствует градостроительным нормам до 800 нестационарных торговых объектов

Комитет потребительского рынка исполкома Казани открывает прием заявок на размещение настационарных торговых объектов (НТО). В согласованной схеме размещения НТО предполагается 740 мест, 600 из которых реализуют без проведения торгов. За оставшиеся 140 мест планируется выручить до 50 млн рублей, рассказали на деловом понедельнике в мэрии города.

Кроме того, Управлением архитектуры и градостроительства приняты и утверждены типовые проекты нестационарных торговых объектов. На данный момент нормам не соответствуют до 800 торговых объектов. По словам председателя комитета потребительского рынка Руслана Фазылянова, они будут настаивать на том, чтобы предприниматели привели свои объектов торговли в соответствие с требованиями, либо согласовали индивидуальные проекты с Управлением архитектуры и градостроительства.

«Данная работа будет проводиться планомерно. В течение одного года мы приведем город в порядок», — прокомментировал сроки спикер.

Как отметил Фазылянов, на то, чтобы привести в соответствие один павильон, предпринимателю придется заплатить сумму до 300—400 тысяч рублей.

Напомним, что в Казани должны были снести 26 незаконно размещенных построек.