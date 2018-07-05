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В Казани снесут 26 торговых павильонов и точек по продаже кваса

11:58, 05.07.2018

В Казан снесут 26 незаконно размещенных построек. К ним относятся торговые павильоны, нестационарные сезонные торговые объекты, точки по продаже кваса и павильоны по оказанию услуг шиномонтажа.

Больше всего объектов — пять — находятся на ул. Х. Мавлютова, вблизи дома №14, говорится в распоряжении замруководителя исполкома Казани, которое опубликовано в сборнике документов МО.

Ранее сообщалось, что в Казани снесут четыре аварийных многоквартирных дома.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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