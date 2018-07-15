В Казани сегодня на FIFA FAN FEST выступила группа Artik & Asti

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В Казани сегодня после завершения показа финального матча чемпионата мира по футболу на FIFA FAN FEST выступила группа Artik & Asti.

Артисты исполнили свои хиты, в том числе: «Номер один», «Никому не отдам», «Неделимы», сообщают очевидцы. По их словам, фан-зона собрала большое количество болельщиков.

Напомним, площадка пользуется большой популярностью у жителей и гостей города. В целом Казань уже вошла в пятерку городов — лидеров по посещаемости матчей чемпионата мира по футболу.