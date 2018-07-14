В России создадут корпорацию ракетного двигателестроения

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал создание в России корпорации ракетного двигателестроения под эгидой «Энергомаша».



«Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ (ракетно-космической техники – прим.ред.), принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой „Энергомаша“ корпорации ракетного двигателестроения», — говорится в сообщении главы госкорпорации в Twitter.

По словам Рогозина, он был приятно удивлен высокой культурой производства при посещении НПО «Энергомаш».

Ранее сообщалось, что Россия продолжит сотрудничать с США в космической отрасли, несмотря на введение Вашингтоном санкций против РФ минимум до 2024 года. Контракты США и НПО «Энергомаш» заключены по 2020 год.