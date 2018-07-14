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Завтра в Башкирию вернется жара до +30°С

21:29, 14.07.2018

Завтра, 15 июля, в Башкирии ожидаются дожди и грозы. Между тем воздух прогреется до +30°С.

Согласно прогнозам Гидрометцентра РБ, в ночь на воскресенье температура воздуха опустится до 14-19 градусов выше ноля. Между тем днем столбик термометра будет колебаться от +25°С до +30°С.

Днем возможен порывистый ветер.

16 июля также местами пройдут дожди и грозы. Ночью +13, +18°. Днем +27, +32°. В Уфе в ближайшие дни осадков не предвидится.

Общество Башкортостан
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