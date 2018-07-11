Завершился чемпионат мира среди болельщиков-бизнесменов TIDA Business Cup 2018

Чемпионат мира среди болельщиков-бизнесменов TIDA Business Cup 2018 завершился деловой программой в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

В Казани 6 июля состоялся круглый стол «Invest Tatarstan», в рамках которого приглашенные в республику инвесторы смогли подробнее узнать об условиях работы в Татарстане, встретиться с представителями крупнейших производственных площадок, установить бизнес-контакты в формате нетворкинга.

В Агентстве инвестиционного развития Татарстана для гостей TIDA Business Cup 2018 презентации экономического потенциала республики провели представители ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ «Иннополис», ТОСЭР Набережных Челнов. Для участников были организованы дискуссии с экспертами, в рамках которых получили информацию о состоянии в Татарстане таких сегментов, как ИТ и инновации, промышленность, инфраструктура, строительство и девелопмент, ивент-индустрия. Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина провела для гостей презентацию республики в инновационном шоу-руме агентства.

В Иннополисе 5 июля завершилась игровая часть турнира — футбольный чемпионат мира среди болельщиков-бизнесменов TIDA Business Cup 2018. Победителем турнира стала сборная компании «Татспиртпром». Компания является одним из спонсоров чемпионата. Второе место завоевала команда компании PwC, третье — «Команда мира Russia Unites».

Победитель получил главный трофей — уникальный кубок TIDA Business Cup.

Всего в турнире приняли участие более 50 представителей бизнеса России, Татарстана, Финляндии, Мексики, Германии, Австрии, Эстонии, Бельгии.

Участники турнира также посетили матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018, которые состоялись в Казани.

Гости TIDA Business Cup 2018 — предприниматели, топ-менеджеры, потенциальные инвесторы из России и различных стран мира — получили подробную информацию о возможностях инвестирования в Татарстан, уникальных условиях работы в республике и перспективных нишах и проектах, которые можно реализовать в Татарстане.

«Нынешний турнир — это наш первый опыт проведения мероприятий на стыке бизнеса и спорта для привлечения инвестиций. TIDA Business Cup 2018 был приурочен к проведению в Казани чемпионата мира по футболу, и нам удалось собрать гостей из разных уголков мира, которых заинтересовали в том числе и футболом.

Мы считаем, что нам удалось успешно справиться с главной задачей турнира — рассказать о том, насколько выгодно и эффективно бизнесу инвестировать в Татарстан. О нас узнали даже те, кто, возможно, никогда бы не приехал в республику. Теперь иностранные предприниматели знают, что Татарстан — лучшее место для инвестирования. Они напрямую пообщались с представителями органов власти, промплощадок, с местными бизнесменами. Рассчитываем на то, что TIDA Business Cup 2018 конвертируется для нас в реальные иностранные инвестиции в республику», — отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

По мнению президента Клуба болельщиков «Россия объединяет» Эдуарда Латыпова, подобный инструмент привлечения инвестиций, который впервые был внедрен в Германии во время чемпионата мира по футболу в 2006 году, может быть очень успешен и в России.

«Турниры, подобные TIDA BusinessCup 2018, могут быть очень эффективны и в нашей стране. Ведь для бизнеса очень важно получать информацию о регионе, в который можно инвестировать, из первых уст. А здесь, в неформальной обстановке нетворкинга и футбольного турнира, можно узнать даже больше, чем за время каких-либо бизнес-миссий. Мы предоставили гостям подробную информацию о Татарстане, организовали встречи с представителями власти, инфраструктурных объектов, бизнеса. Я уверен, что TIDA Business Cup 2018 — это только начало нового этапа в деле продвижения Татарстана как наиболее инвестиционно привлекательного региона.

Кроме того, непосредственно турниру предшествовали многочисленные презентации и встречи с целевой аудиторией на крупных международных соревнованиях, включая чемпионат мира по хоккею в Дании, Олимпийские игры в Пхенчхане, в рамках международных выставок и бизнес-форумов. Также турнир был презентован в рамках роуд-шоу по продвижению чемпионата мира по футболу — 2018 в Германии, Франции, Испании, странах Латинской Америки», — сказал Эдуард Латыпов.