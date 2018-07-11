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Кинематографист из Татарстана получил приз кинофестиваля в Каннах

09:21, 11.07.2018

Татарстанский кинематографист, ученик известного казанского кинооператора Николая Морозова Айдар Шарипов получил приз Международного Каннского кинофестиваля.

Фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира», оператором-постановщиком которого выступил Шарипов, участвовал в программе фестиваля, передает пресс-служба Минкультуры РТ.

Отмечается, что увидеть фильм смогут казанские зрители. Картина вошла в конкурсную программу XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет в Казани с 4 по 10 сентября.

Напомним, фильм «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээда выиграл Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского фестиваля.

ОбществоКультура Татарстан
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