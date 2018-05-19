Фильм «Магазинные воришки» получил Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля

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Фильм «Магазинные воришки» Хирокадзу Корэеда выиграл Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского фестиваля. Об этом сообщается в Twitter премии.



Гран-при получила картина Спайка Ли «Черный клановец».

Приз жюри был присужден Надин Лабаки за фильм «Капернаум». Спецприз жюри Канн в первый раз в истории был вручен Жан-Люку Годару за картину «Образ и речь».

Награду за лучший сценарий получили Аличе Рорвахер («Счастливый Лазарь») и Джафар Панахи («Три лица»).

Лучшим режиссером стал Павел Павликовски («Холодная война»). Приз за лучшую мужскую роль получил Марчелло Фонте («Догмэн»), а женскую — Самал Еслямова («Айка»).

Приз «Золотая камера» присудили режиссеру Лукасу Донту («Девочка»).

Ранее участники группы «Звери» Рома Зверь и Герман Осипов получили приз Каннского фестиваля за саундтрек к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова.