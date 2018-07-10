Суд арестовал на два месяца первого руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

Центральный районный суд города Кемерово арестовал первого руководителя тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Андрея Бурсина до 7 сентября.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, избрать Бурсину меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 сентября», — цитирует судью Инну Михайленко «Интерфакс».

Напомним, мужчину задержали 7 июля. Он первым прибыл на место пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек. В отношении Бурсина возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение в халатности.