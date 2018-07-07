СК предъявил обвинение в халатности первому руководителю тушения пожара в «Зимней вишне»

В Кемерове задержали начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрея Бурсина. В отношении него возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение в халатности.

По версии следствия, Бурсин не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, а также проведение разведки пожара надлежащим образом.



Сейчас Бурсин задержан. В ближайшее время следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СК РФ.



В марте Бурсин заявил, что в здании не было аварийного освещения и не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Также, по его словам, все выходы из ТЦ были закрыты.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта и унес жизни 60 человек.