Ульяновский губернатор попросил полицию проверить высказывания депутатов КПРФ
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отреагировал на высказывания депутата Госдумы РФ Алексея Куринного и депутата Заксобрания региона Айрата Гибатдинова. Он обратился к врио начальника областного УМВД с просьбой проверить слова народных избранников.
В своем обращении Морозов заявил, что заявления депутатов, произнесенные на несанкционированном мероприятии против повышения пенсионного возраста, были провокационными. Он также считает, что отдельные выражения являлись «призывом к массовым беспорядкам», пишет «Интерфакс».
Скан документа опубликовал в интернете Куринный. В числе выражений приведены такие, как «власть будет делать что хочет», «бездарное правительство, которое лезет в наши карманы» и другие.
Факт обращения Морозова в МВД подтвердили в пресс-службе губернатора.ОбществоВласть
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