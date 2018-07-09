Ульяновский губернатор попросил полицию проверить высказывания депутатов КПРФ

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отреагировал на высказывания депутата Госдумы РФ Алексея Куринного и депутата Заксобрания региона Айрата Гибатдинова. Он обратился к врио начальника областного УМВД с просьбой проверить слова народных избранников.

В своем обращении Морозов заявил, что заявления депутатов, произнесенные на несанкционированном мероприятии против повышения пенсионного возраста, были провокационными. Он также считает, что отдельные выражения являлись «призывом к массовым беспорядкам», пишет «Интерфакс».

Скан документа опубликовал в интернете Куринный. В числе выражений приведены такие, как «власть будет делать что хочет», «бездарное правительство, которое лезет в наши карманы» и другие.

Факт обращения Морозова в МВД подтвердили в пресс-службе губернатора.