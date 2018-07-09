Nissan признался в подделке данных о выбросах выхлопных газов
Японский автопроизводитель Nissan заявил, сотрудники компании в ходе финальных тестов подделывали данные об уровне выбросов и эффективности расхода топлива в легковых автомобилях.
По итогам внутренней проверки стало известно о выявлении фактов фальсификации данных на пяти японских предприятиях Nissan. Речь идет о показателях более 900 легковых автомобилей, проданных в Японии, говорится в сообщении Nissan.
Как передает РБК со ссылкой на представителя российского подразделения автопроизводителя, в ходе проведенной по собственной инициативе компании проверки было обнаружено, что на некоторых заводах финальные тесты проводили «не совсем корректно».
Ранее власти Японии уличили Nissan в подлоге при проверке качества выпускаемых машин.ПромышленностьМашиностроение
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